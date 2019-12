Nintendo Not Attending Leipzig This Year

We just got a press release from Nintendo of Europe, announcing that Nintendo will not be attending the Games Convention in Leipzig later this year. Seems that recent events like local shows and roadshows (for both the public and media) have "led to many positive experiences", so after E3 they'll be sticking to more of those, and ditching their presence at Europe's largest gaming expo. Strange move, what with Leipzig attracting around 185,000 people last year and all, but whatever. While they stress the decision isn't a criticism of Leipzig, it's important to note that at the conclusion of the presser, Nintendo Germany's Dr. Bernd Fakesch iterates that this decision applies only to GC 2008, the last year it'll be held in Leipzig. As for next year's bigger, better, badder Games Con in Köln, they say they'll "evaluate" the decision next year. Right. Poor Leipzig. What'd it ever do to you, Nintendo?

Nintendo 2008 nicht auf Games Convention Im August 2008 wird Nintendo Deutschland nicht mit einem eigenen Stand auf der Games Convention in Leipzig vertreten sein. Mit kleineren lokalen Events und nationalen Promotiontouren, auf denen die zum Teil völlig neuartigen Spielkonzepte für den tragbaren Nintendo DS und die Heimkonsole Wii vorgestellt wurden, hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten viele positive Erfahrungen gesammelt. Auch im zweiten Halbjahr des Jahres 2008 setzt Nintendo daher statt auf eine zentrale Messe auf deutschlandweite Event-Präsenz: In den unterschiedlichsten Lebensumfeldern werden seine Videospiele so bei vielerlei Gelegenheiten direkt erlebbar. „Um auch Medien und Handelspartner so früh wie möglich über die neuesten Spiele zu informieren, wird Nintendo im Anschluss an die Spielemesse E3 2008 eine bundesweite Roadshow starten", ergänzt Dr. Bernd Fakesch, General Manager Nintendo Deutschland. Nintendo legt Wert auf die Feststellung, dass es mit seiner Entscheidung keine Kritik an der Games Convention verbindet. „Wir sind immer gerne nach Leipzig gekommen und haben uns hier sehr wohl gefühlt. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal herzlich für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit bedanken", so Dr. Fakesch. Er betont außerdem, dass die Entscheidung keinesfalls eine Vorentscheidung für die GAMESCom in Köln 2009 darstelle. Nintendo werde das Messekonzept bewerten und dann auf Basis seiner bis dahin gewonnenen Erfahrungen neu entscheiden. Thanks Daniel!