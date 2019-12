Forgotten Worlds, Shining Force Gear Trademarks Appear

Here's a big list of recent Japanese trademark applications from Square Enix, Sega, Capcom, AQ Interactive and Bandai. Capcom's registering (or we guess, re-registering) Forgotten Worlds should make many quite happy along with SEGA's Shining Force Gear and Namco Bandai's Solvalou. Hit the jump for the full list of trademarks.

スクエニ (Square Enix)

商願2008-069267 POLLUXENGINE

商願2008-071359 BLOODOFBAHAMUT

セガ (Sega)

商願2008-069004 でこぼこモータース (Bumpy Motors)

商願2008-069693 §GALiLEO\FACTORY\ガリレオファクトリー

商願2008-069925 BRICKBLOCKCLOCK

商願2008-070753 シャイニングフォースギア\SHININGFORCEGEAR

商願2008-071456 SOFTDARTS\JAPANTOURNAMENT

商願2008-071457 天空盤 (Tenkuu ban)

商願2008-071458 TouchLive

カプコン (Capcom)

商願2008-066875 Doka!Doka!我天丸 (Gatenmaru)\ドカ!ドカ!がてんまる

商願2008-067096 FORGOTTENWORLDS

商願2008-067604 ノイズ改造ギア (Noise Modding Gear)

AQインタラクティブ (AQ Interactive)

商願2008-070443 CUBEmALL

バンナム (Bandai)

商願2008-064789 ソルバルウ\SOLVALOU

商願2008-065881 ULTIMATEDESTRUCTIONMACHINEGUNGAME

商願2008-065882 大量破壊マシンガンゲーム (Ultimate Destruction Machine Gun Game)

商願2008-065883 踊る!!シロクマ&パンダ (Dance!! Polar Bear & Panda)

商願2008-067593 昼ドラ (Noon Drama)

商願2008-067594 レディコミ (Lady Comi — possibly short for Lady's Comics)

商願2008-067595 品格アップ術 (Dignity Up Technique)

商願2008-069372 §PROJECT∞iM@S∞INTERMEDIAARTISTSANDSPECIALISTS

商願2008-070177 遠山式立体表示研究所 (Research Lab of Tohyama-Shiki)

商願2008-070180 ファミリービーチ (Family Beach)

The parenthesis and localised titles are ours.

