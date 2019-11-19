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Inside Japan's First Nintendo Store

Photo: N_Officialstore

This week, Nintendo Tokyo will open its doors to the general public. Today was a press preview, allowing for a peek inside for what to expect.

Naturally, there is a ton of merch, including some excellent Japan-only items. The statues and the store layout look nice!

There is also a Pokémon Centre right next door! 

Comments

  • asd sad Guest

    One of those tweets is from the New York Nintendo store....

    0

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