Inside Japan's First Nintendo Store

This week, Nintendo Tokyo will open its doors to the general public. Today was a press preview, allowing for a peek inside for what to expect.
Naturally, there is a ton of merch, including some excellent Japan-only items. The statues and the store layout look nice!
Nintendo this week throws open the doors to its first bricks-and-mortar store in Tokyo, offering everything from Super Mario mugs to Zelda handbags as part of a new gaming complex in the heart of the city https://t.co/C0Eq9ROhw8 pic.twitter.com/wNnP2M5QJE
— AFP news agency (@AFP) November 19, 2019
【動画】渋谷パルコに国内初の任天堂直営店とポケモンセンターがオープンするので先行して見てきたぞ！ https://t.co/yooNDEv4Vt #ゴゴ通信 #渋谷パルコ #ポケモンセンター渋谷 #ニンテンドートウキョウ #任天堂直営店 #国内初 #動画 pic.twitter.com/Ga3KlOQ7Aa
— ゴゴ通信 (@55gogotsu) November 19, 2019
Nintendo Tokyo opens in the new Parco in Shibuya on Friday pic.twitter.com/lHeXiR9Iyd
— Sam Nussey (@SamNusseyRTRS) November 19, 2019
渋谷PARCOプレスデー、糸井重里とともに館内を見学中ですが、個人的にはやっぱりここで鼓動が速まりましたよ。ある意味、今日、買い物できなくてよかった。そんなわけで、世界のゲームファンに送る現場からの18秒の動画。全商品の約半分がここのためにつくられたものなんだって。（永田） pic.twitter.com/Fd1I4iYL4T
— ほぼ日刊イトイ新聞 (@1101complus) November 19, 2019
任天堂・世界唯一のオフィシャルショップ“ニンテンドーニューヨーク”は、グッズや歴代ハードなど見どころ多すぎてカメラが止まらない！ #ニンテンドートウキョウ オープン前に行ってみた。 https://t.co/phMYtyCBhW pic.twitter.com/rAn2Fnifve
— ファミ通.com (@famitsu) February 6, 2019
And here's walkaround of Nintendo Tokyo store.
今週オープンの渋谷パルコ内にあるニンテンドートウキョウ。店内を歩き回ってみました。近々お出かけされる方も、そうでない方も、下見感覚でぜひ。 pic.twitter.com/ijGj8j8xJe
— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) November 19, 2019
『#ゼルダの伝説』新作グッズは、
社会人も日常的に使えそうなデザイン。イケメンリンクも、かわいいリンクもいます！
記事は随時更新中。https://t.co/icV5qUTaik pic.twitter.com/kSy87PMk5r
— ファミ通.com (@famitsu) November 19, 2019
《渋谷パルコ内覧会③????》
国内初となる、任天堂の直営ストア「Nintendo TOKYO」もオープン！
限定グッズやゲーム機だけでなく、常設の体験スペースもあります????イベントの開催も計画しているそう！#nintendotokyo pic.twitter.com/y5u6U4IgmA
— 「OBIKAKE」公式(美術館情報サイト) (@obikake) November 19, 2019
Nintendo TOKYOの内覧会、控えめに言ってここヤバイ！ 見るモノ全部欲しくなる！ ここでしか買えないグッズのクオリティの高さと、こういうの欲しかったんだよ感！ 正直「たかがオフィシャルショップ」と思ってたボクはバカ！ #NintendoTOKYO #ニンテンドートウキョウ pic.twitter.com/rKW2Or9cGI
— ミズピン / 水間勇一 (@MIZUPIN) November 19, 2019
11月22日新生オープンの #渋谷PARCO 6Fには待望の #NintendoTOKYO とポケモンセンターシブヤがありますが、1Fのシュウ ウエムラから全力でポケモンコラボコレクション推しです。ピカチュウではなく「ピカシュウ」⚡????
ニンテンドートウキョウの様子はこちらhttps://t.co/u2sykatr7F pic.twitter.com/otmFDx2JDv
— Ittousai⚙️Engadget JP (@Ittousai_ej) November 19, 2019
11/22にオープンする渋谷パルコの任天堂のショップ「Nintendo TOKYO」のスプラトゥーンのグッズがイカしすぎててヤバい！ お金いくらあっても足りなさそう…#スプラトゥーン pic.twitter.com/JpFiGcmMZE
— ながれ（砂流 恵介） (@nagare0313) November 19, 2019
ポケモンセンターシブヤはオープン記念でポケモンカードもらえるみたい。あと、ソードシールドのロトミいた！
あとあと、マリオの中がポケモンになってた！（ニンテンドートウキョウと別バージョン）#ポケモンセンターシブヤ pic.twitter.com/foo1kJiaVX
— ながれ（砂流 恵介） (@nagare0313) November 19, 2019
ニンテンドートウキョウってやつに行ってみたいね！！イカちゃんの脚を拝む pic.twitter.com/gw5M9kn6Q9
— 下着 (@Raccoondog0908) November 19, 2019
任天堂は22日に渋谷パルコで開業する国内初の公式グッズ店「ニンテンドートウキョウ」を報道陣に公開しました。公式店は米ニューヨークにつづき世界で2店目。「スーパーマリオ」「ゼルダの伝説」などのグッズ約1000種類を一堂に集めています＝岩田陽一撮影https://t.co/KH9KbnXAIz pic.twitter.com/uUQpe3JdFx
— 日経 写真映像部 (@nikkeiphoto) November 19, 2019
Nintendo TOKYOに潜入しました。全部欲しい、余裕で数万溶けそうです。怖い！ pic.twitter.com/LzPArBPnz2
— Engadget 日本版の田沢梓門 (@samebbq) November 19, 2019
今週金曜日オープンの #NintendoTOKYO 。お客様をお迎えする準備が整いました。開店まであともう少し、お待ちください！
混雑状況によっては、当日に整理券を配布いたします。整理券をお持ちでない場合、営業時間内であってもご入店いただけないことがございますので、あらかじめご了承ください。 pic.twitter.com/lcyrzKCoVN
— Nintendo TOKYO (@N_Officialstore) November 19, 2019
There is also a Pokémon Centre right next door!
(fixing typo & resending)
Pokémon store Shibuya next to Nintendo Tokyo. pic.twitter.com/N1pDxKuSoH
— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) November 19, 2019
One of those tweets is from the New York Nintendo store....