It's February And Time To Cosplay

Actually, it’s always time to cosplay. But sometimes, it’s good to have an excuse to dress. This past weekend’s Wonder Festival figure expo provided just that.
Cosplayers gathered in Chiba, Japan to show off their cosplaying skills:
ワンフェスでボンドルド初出し。
新しきボンドルド(メイドインアビスにハマってから二週間。衣装制作期間一週間 pic.twitter.com/K3JmaxAN4f
— 白井 誠 WFボンドルド着てました (@siraimakoto) February 9, 2020
明日のワンフェスすこーしだけシャンデリアできるかもです✨????✨
お会いしたらよしなに〜???? pic.twitter.com/WdvqAmjNdy
— しば (@kabenianaippai) February 8, 2020
#wf2020w #ワンフェス #ワンフェス2020冬 での2ショット????@kagetsuomi as Chun-Li@Sakura_Kasukano as Sakura K. pic.twitter.com/oIGVjdnNYc
— 那珂鎮弥はみけこん＆WFへ行った (@h_naka703) February 10, 2020
センちゃん！！！！今回絶対にお会いしたかった！！！生でお会いできて本当に嬉しかった(´༎ຶ༎ຶ) めちゃくちゃかわいいーって思ってたけど、動いてる所見たらはあはあはあはあ！！かわいいーーーーーっ！！って私は完全に理性を失い何者か分からぬ何かになった…( ´=ิ◞౪◟=ิ｀) #wf2020wコスプレ pic.twitter.com/aY2upzvY13
— うにこ (@unicco) February 10, 2020
お疲れ様でした！今日はモードレッド✨
2枚目????→味噌汁先生(@Misosoup_of_God )
#wf2020w #ワンフェス pic.twitter.com/6xReqR1yG5
— 雨路????WF (@URUR__s) February 9, 2020
Wfコスプレ
アインズ様御一行
アインズは胸辺りが顔なのかな？#wf2020w #wf2020wコスプレ pic.twitter.com/CWj4cy3zp3
— yoshi-c (@yoshic13) February 9, 2020
FGO 山の翁(@404_eRro7R)
いつもながらのものすごい造形のじぃじ！！#wf2020wコスプレ#WF2020コスプレ #wf2020 pic.twitter.com/Q3Bp2GZjYg
— G.project_聖也はWFマシュだた (@fate_saya) February 12, 2020
仮面ライダー雷:クロト(@kurotoabcd )さん#wf2020w #wf2020wコスプレ pic.twitter.com/I8PSj9gYmh
— あぶみ (@abumi) February 11, 2020
ナウシカの蟲使いやってました❗️#wf2020w #ワンフェス2020冬 pic.twitter.com/4UcIvLZ40R
— 赤い電気炊飯器|（夢）| (@redricecoooker) February 10, 2020
#wf2020wコスプレ #wf2020w #チャーリーとチョコレート工場
Charlie and the Chocolate
Factory
????
????Willy Wonka????
【GOLDEN TICKET】
AHAHAHAHAHA♪♪
????(@kaing_falanx ) pic.twitter.com/7xQawkHJps
— ウラャー・ウォンカ (@uraya_sigeya) February 11, 2020
ワンフェスは魔界村のアーサーで参加！⚔
たくさん飛んで、たくさん話して、本当に楽しい１日でした！
お相手頂いた方々、ありがとうございました！
(※２枚目は、たいまつを取らない様にジャンプするアーサー)
PHOTO/まりんさん#ワンフェス2020#wf2020#アムロ製作所 pic.twitter.com/NeivPgbj4R
— アムロ@WF魔界村アーサー (@amuroray1104) February 9, 2020
2020.02.09. WF2020冬
FGO ジャンヌ・ダルク［オルタ］
ぽぷりさん(@petit_popuri)
撮影ありがとうございましたー！#wf2020wコスプレ #ワンフェス2020冬 #コスプレ pic.twitter.com/ovVs08J6rU
— よっしーーーーー???? (@yoshii__3) February 10, 2020
グラブル
イシュミール
撮影 しもっちさん
ワンフェスお疲れ様でした。
イシュミールちゃん初出ししてきました❄
フジカケのフロックスパンがめっちゃ綺麗に写ってる✨✨#wf2020wコスプレ pic.twitter.com/UK0UqGTjnp
— サリエ (@hummel827) February 11, 2020
サチコさん(@sachiko1108 )もう言葉はいらない( ´=ิ◞౪◟=ิ｀)それが全て( ´=ิ◞౪◟=ิ｀) 人を幸せにできるコスプレをするサチコさんが好き好き大好き( ´=ิ◞౪◟=ิ｀) #wf2020wコスプレ #wf2020w pic.twitter.com/jflxfFWVip
— うにこ (@unicco) February 10, 2020
ワンフェス2020冬にてTAMAKIさん(@abios_2004)の逆光マジックで金田コスを素敵に撮っていただきました、ありがとうございました！#wf2020wコスプレ #AKIRA pic.twitter.com/EY8hR3Nj05
— 処那@WF???? (@SHONATiN) February 10, 2020
【コスプレ 刀剣乱舞】
静形薙刀
「今日も新たな記憶を作ろうか」
ワンフェスにて撮影して頂きました????
photo みゅーずさん #静形薙刀#刀剣乱舞コスプレ#wf2020w#wf2020wコスプレ pic.twitter.com/bw5Mc9QpNd
— てもにゃ とか、てもさん とか (@kappanoko) February 10, 2020
WF速報！
すごいバタバタしていたのに撮ってくださってありがとうございました！！
photo→ @masatophoto #wf2020wコスプレ pic.twitter.com/J9upgpcQhb
— 円ちゃみ@WF爆豪勝己 (@chami_madoka) February 10, 2020
WFのお写真頂きました❗
ありがとうございます☺
杏:夕凪さん
真:奏芽さん
主人公:りょん
撮影&画像提供:ネモG様
ありがとうございます????✨#wf2020w #wf2020wコスプレ pic.twitter.com/GEJglVlGj7
— RyoN (@Akane_R1008) February 11, 2020
WFコトブキヤブースにシタラちゃん来てました。どちゃくそ凄い完成度！
作者さんは後ろのギアも作りたいと意気込んでいらっしゃいました。ホントに⁉︎#アリスギア pic.twitter.com/ojXYtJGpnW
— メガミデバイス公式 (@MEGAMIDEVICE) February 11, 2020
ワンフェスお疲れ様でした！
初めて3時間半ノンストップであんなにたくさん撮ってもらった????ありがとうございました…！
最後囲みになってしまってすみません、データたのしみにしてます????
速報を添えて！！！
????倉橋皐さん(@kurahasi1)#ワンフェス2020W#ワンフェス#WF2020冬 pic.twitter.com/jXksEpabrK
— 小桃???????? (@xiao_tao_cos) February 9, 2020
うちのトガちゃんファンに刺さって欲しい_(┐「ε:)_#トガヒミコ #ヒロアカ好きさんと繋がりたい #僕のヒーローアカデミー #togahimiko #MyHeroAcademia #cosplay #wf2020w #ワンフェス2020W #wf2020wコスプレ #ワンフェスコスプレ #ワンフェス2020冬 pic.twitter.com/J18GPX9KQX
— ナオ@中野人はトガヒミコ (@naokurumi) February 10, 2020
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