Dragonball Figures Look Even Cooler With New Paint Jobs

Know how to make already badass Dragonball figurines and statues look even better? Have some incredibly talented artists add a new coat of paint.
Previously, we’ve seen anime-style paint on Gundam models, and today, let’s look at them on Dragonball — namely, let’s see how repainting the statues and figurines can make them even cooler.
Below are some standouts from Twitter.
こらたまらん♡︎ pic.twitter.com/zQ4YLOevIq
— kuro (@kuro76301100) July 2, 2020
ゴジータ超サイヤ人4
360度クルクル動画✨#神龍リペイント#ドラゴンボールGT#ゴジータ超サイヤ人4 pic.twitter.com/OhgSK51Bkc
— 大蛇神龍のRy1 (@pythongodDragon) June 19, 2020
以前からご依頼していたMAマン様のベジータがようやく到着しました！
とにかくかっこいい????
塗りがホントにキレイでムラ、ブレなどか全く見受けられない????丁寧さです????
誰にも真似できないようなセンス塗りの部分が素晴らしいです！
二次元っていうか異次元
ありがとうございました????@M_A_paintman pic.twitter.com/UeQOn3Qj9w
— kuro (@kuro76301100) June 14, 2020
✅ブロリー【二次元塗装】
完成しました✨
テーマは力強い『悪魔』????
カプセルのようなエフェクトがどうしても違和感あったので、力が一点に集中するイメージで改造????
稲妻風エフェクトも一本追加⚡️
なかなかラスボス感が出たかな????
思ったより時間かかりました。#ドラゴンボール #リペイント pic.twitter.com/VGI2kghEsD
— MAマン@フィギュア筆塗りリペインター (@M_A_paintman) May 30, 2020
#二次元が流行ってるみたいなので
うちの子たちを pic.twitter.com/VvnYyLG5ej
— kuro (@kuro76301100) May 28, 2020
SMSP ver.1.5 孫悟空
2次元塗装の完成です????
UGは台座がまだ…#ドラゴンボール#リペイント#フィギュア#孫悟空#二次元#SMSP pic.twitter.com/CZxxQwy3F7
— とらねこまる (@toranekomaruru) April 1, 2020
全長1.15メートル…！！
超巨大超サイヤ人3フィギュアの筆塗りリペイントが無事完成しました！????????????✨✨
皆さんの応援と地道に塗り続けた甲斐あって唯一無二の2次リペ作品になったと思います、素敵な機会をありがとうございますという気持ちです！ﾜｰｲ#ドラゴンボール #リペイント pic.twitter.com/RjlsB6FQlc
— MAマン@フィギュア筆塗りリペインター (@M_A_paintman) April 30, 2020
リペイント品が届きましたー????????
ブロリーと並べないとね????
満足満足???? pic.twitter.com/hX4OOJLXui
— kuro (@kuro76301100) April 30, 2020
一番くじ THE 20TH FILM E賞
孫悟空を2次元塗装しました。#ドラゴンボール#リペイント#フィギュア#二次元#孫悟空 pic.twitter.com/wKxlohydwg
— とらねこまる (@toranekomaruru) March 10, 2020
HG Z戦士 鳥山先生カラーver.
の完成です。
ヤムチャとクリリンには前後にマークを入れました。#ドラゴンボール#リペイント#フィギュア#Z戦士
最後に…
紫苑さんとワルイージさんより頂いたバトンの返事を????
『7!!さんのオレンジ』
四月は君の嘘のED曲です。
バトンは落としました(笑) pic.twitter.com/lulxLqMtVA
— とらねこまる (@toranekomaruru) April 19, 2020
SMSP 孫悟空
2次元塗装にリペイントしました。
前回と色を変えてみました????#ドラゴンボール#リペイント #フィギュア#孫悟空#SMSP#山下マナブ pic.twitter.com/ath2wVfVcg
— とらねこまる (@toranekomaruru) May 21, 2020
If you are curious how an repaint can change a figure, this flowchart should help explain:
✅Mr.カラーの『3種類の塗料』を使ったベジータの戦闘服リペイント(青部分)????
1⃣キャラクターブルー＋白
2️⃣ブルーFS15050
3️⃣キャラクターブルー＋白(多)
4⃣キャラクターブルー＋白(多多)
混色すると彩度が落ちたりもするのでそのまま使える時はそのままです☺️
#リペイント#ドラゴンボール pic.twitter.com/9VwVvkTuoz
— MAマン@フィギュア筆塗りリペインター (@M_A_paintman) June 10, 2020
Not all the repaints, however, are looking to anime for inspiration, such as the Goku repaint inspired by a manga cover.
SMSP バイバイ悟空 B賞
二次元塗装にリペイントしました。
こちらもイラストを参考に塗装し、
頭の分割線は消して、背中の鞘には曲がり劣化防止の真鍮線を入れて補強しております。#ドラゴンボール#リペイント#フィギュア#2次元塗装#SMSP#山下マナブ さん pic.twitter.com/JAgG8wRx5R
— とらねこまる (@toranekomaruru) June 26, 2020
Below is a fascinating comparison. Which version do you like the best?
たまらねーー！！！！????????
この御三方のリペイントを並べれる日がくるとは。
幸せです！ごちそうさまです！????
造形、リペイント共に問答無用の最高峰????もうこれ以上はないかも????
ベジタリアンの天井を迎えたかもしれません。ありがとうございました！????@1120Eyes@bokeratta@M_A_paintman pic.twitter.com/yH1hLTK7kl
— kuro (@kuro76301100) June 14, 2020
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