See Games Differently

Dragonball Figures Look Even Cooler With New Paint Jobs

Brian Ashcraft

Published 1 hour ago: July 6, 2020 at 8:00 pm -
Filed to:anime
dragon ball zdragonballjapanmanga

Know how to make already badass Dragonball figurines and statues look even better? Have some incredibly talented artists add a new coat of paint.

Previously, we’ve seen anime-style paint on Gundam models, and today, let’s look at them on Dragonball — namely, let’s see how repainting the statues and figurines can make them even cooler. 

Below are some standouts from Twitter.

If you are curious how an repaint can change a figure, this flowchart should help explain:

Not all the repaints, however, are looking to anime for inspiration, such as the Goku repaint inspired by a manga cover.

Below is a fascinating comparison. Which version do you like the best?

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