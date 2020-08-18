Over 150 Capsule Toy Machines Installed In Tokyo Train Station

Do you like capsule toys? Akihabara Station is now home to a wall of over 150 gachapon vending machines.
Called Kenelestand, the slick-looking gachapon area was designed by well-known designer Akira Mabuchi.
As Spoon & Tamago points out, what makes these capsule toys so interesting is that they are aimed at adults, instead of children. For example….there are miniature sake bottles, small designer furniture, tiny kitchen utensils. Let’s take a look!
#ケンエレスタンド 秋葉原＆新橋駅店
【先行販売】
「ONKYO オーディオミニチュアコレクション」入荷しました！
アンプやスピーカー、レコードプレーヤー、ミニコンポ、カセットデッキの全5種のラインナップ！
サンプルも展示中✨#onkyo #ガチャガチャ #カプセルトイ pic.twitter.com/V1qG0fKRAS
— ケンエレスタンド【公式】秋葉原＆新橋駅店 (@kenelestand) August 8, 2020
Mini Onkyo audio equipment toys.
秋葉原駅構内の新しいケンエレスタンドで回しました。
こちらこそ日々の楽しみをありがとうございますー！
（月桂冠編も素晴らしい！ https://t.co/BDxq0vnlrU pic.twitter.com/dsV77xPprt
— 片山ユキヲ (@inugawan) July 22, 2020
The Gekkeikan sake brewery in Kyoto, as well as a sake cask and bottle.
#ケンエレスタンド 秋葉原店
【入荷情報】
エポック
・ワッフル屋さん
ワッフルメーカーは開閉可能&本物のような金属製！
ご来店お待ちしています✨
#カプセルトイ #ガチャガチャ pic.twitter.com/6OGrJG2VD0
— ケンエレスタンド【公式】秋葉原＆新橋駅店 (@kenelestand) July 29, 2020
A miniature waffle iron model.
#ケンエレスタンド 秋葉原店
【入荷情報】
キタンクラブ
・座る猫
ミケ、トラ、ハチワレ、シロ、クロ、グレー 全6種のラインナップです????
足の裏の肉球も魅力的????#カプセルトイ #ガチャガチャ pic.twitter.com/Tw660erRdn
— ケンエレスタンド【公式】秋葉原＆新橋駅店 (@kenelestand) July 29, 2020
Sitting cats.
#ケンエレスタンド 秋葉原店&新橋駅店
ケンエレファントの「#純喫茶ミニチュアコレクション」好評販売中！
純喫茶コレクションさま(@retrokissa )との共同開発✨
東京にある純喫茶の看板メニューがミニチュアになったカプセルトイです☕️#カプセルトイ #ガチャガチャ pic.twitter.com/DuZmdI6zmq
— ケンエレスタンド【公式】秋葉原＆新橋駅店 (@kenelestand) August 9, 2020
Japanese cafe food and drink.
#ケンエレスタンド 秋葉原店
【入荷情報】
タカラトミーアーツ
・日本信号ミニチュア灯器コレクション
YELL
・電柱
サンプル展示中です！#カプセルトイ #ガチャガチャ pic.twitter.com/H34iwWY9zF
— ケンエレスタンド【公式】秋葉原＆新橋駅店 (@kenelestand) July 29, 2020
Electric poles and stop lights.
#ケンエレスタンド 新橋駅店
【入荷情報】
トイズスピリッツ
・管楽器マスコット
エポック
・キラメッキ楽器 #12#カプセルトイ #ガチャガチャ pic.twitter.com/zXwRlEg47s
— ケンエレスタンド【公式】秋葉原＆新橋駅店 (@kenelestand) July 30, 2020
Musical instruments.
#ケンエレスタンド 秋葉原店
【入荷情報】
YELL
・墓〜供養〜
先日完売したYELL様の人気商品「墓〜供養〜」が再入荷しました✨
「合掌」シリーズとあわせて、ケースにてサンプル展示中！
「合掌 6拝」も好評販売中です！#カプセルトイ #ガチャガチャ pic.twitter.com/Y4wS9WaHjn
— ケンエレスタンド【公式】秋葉原＆新橋駅店 (@kenelestand) August 6, 2020
Small graves.
#ケンエレスタンド 新橋駅店
【入荷情報】
コロコロ
????生あります。シュワッ！炭酸キーチェーン
オープン初日から大人気！！
お酒好きには堪らないキーチェーンが好評販売中????
近々に冷えた生から飲み終わりボトルまで、幅広いラインナップの商品です！#カプセルトイ #ガチャガチャ pic.twitter.com/p4vF3Vw8RA
— ケンエレスタンド【公式】秋葉原＆新橋駅店 (@kenelestand) July 31, 2020
Tiny beer and ramen.
#ケンエレスタンド 秋葉原店
【入荷情報】
Jドリーム
・ドムドムハンバーガー マスコット
どむぞうくんラバーストラップを含む全5種！ご来店お待ちしています✨#カプセルトイ #ガチャガチャ pic.twitter.com/kY918sfLJO
— ケンエレスタンド【公式】秋葉原＆新橋駅店 (@kenelestand) July 31, 2020
Dom Dom Burger charms.
#ケンエレスタンド 秋葉原店＆新橋駅店
ケンエレファントの「天童木工ミニチュアファニチャー」好評販売中！
ロッキングチェアは指で少し押すと、ゆらゆらと前後に揺れます✨
リングスツールなど、全6種のラインナップです！#カプセルトイ #ガチャガチャ #天童木工ミニチュア #ケンエレ pic.twitter.com/776I2ep2X0
— ケンエレスタンド【公式】秋葉原＆新橋駅店 (@kenelestand) August 12, 2020
Miniature furniture.
#ケンエレスタンド 新橋駅店
【入荷情報】
YELL
・おトイレタイムにゃん
ケースにてサンプル展示中！
ぜひお近くでご覧ください✨#カプセルトイ #ガチャガチャ pic.twitter.com/3O5KHo0wit
— ケンエレスタンド【公式】秋葉原＆新橋駅店 (@kenelestand) August 5, 2020
Cats going potty.
#ケンエレ 8月の新商品「THE KITCHEN TOOLS」商品情報が公開されました❗️#ケンエレスタンド 秋葉原店＆新橋駅店では発売日から販売予定✨
詳細な発売日は、ケンエレ公式アカウント(@kenelestaff)からお知らせがありますので、是非フォローしてくださいね????
#カプセルトイ #ガチャガチャ https://t.co/w1rIkmIExs
— ケンエレスタンド【公式】秋葉原＆新橋駅店 (@kenelestand) August 5, 2020
Little kettles and blenders.
#ケンエレスタンド 新橋駅店
【入荷情報】
キタンクラブ
・ションボリーヌ
しょんぼりした表情に目を離せない…????
しょんぼりした柴犬を集めた「ションボリーヌ」が入荷しました❗️#カプセルトイ #ガチャガチャ pic.twitter.com/YgyUL9DmZk
— ケンエレスタンド【公式】秋葉原＆新橋駅店 (@kenelestand) August 5, 2020
Sad doggo.
But don’t be sad! Even though the selection does change, expect future offerings to be just as interesting.
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