Chaos? Chaos??? …Chaos!!!!!!

Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!! Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos?CHAAAAAAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!

Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!

Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos, chaos… chaos? Chaos!!Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOz!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!

Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!

Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!

Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!

Chaos? Chaos!! (Screenshot: Square Enix / Team Ninja)

Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaoz!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!

Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!! Chaos…Chaos…CHAOS!

Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!

Chaos!! Chaos…CHAOZZZZ CHAOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

CHaos! Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!! Chaos. CHAOS!!!Chaos! Chaos? CHAOS!!! Chaos…? Chaos!!

Read More: Final Fantasy Action Spin-Off In Development By Team Ninja

AU Editor’s Note: If the above doesn’t make sense, watch the Final Fantasy Origin trailer below and you’ll get it.