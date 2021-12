Here Are Japan’s Biggest Selling Manga of 2021

Japan’s premiere sales chart Oricon has released a list of the biggest selling manga of this year in Japan. Yes, 2021 isn’t quite over yet, but hey, we’re close enough.

The data has been collected from 3,967 bookshops across Japan for the period between December 7, 2020, and November 29, 2021. Oricon has been doing rankings like this since 2008, and this is the go-to sales chart list for manga in Japan.

Below are the top thirty selling manga volumes for 2021. Take a look — you might notice a pattern. Keep in mind that these are estimated totals.

30. Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, Vol. 20 – 1,130,381 copies 29. Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, Vol. 18 – 1,157,633 copies 28. Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, Vol. 19 – 1,158,245 copies 27. Spy × Family Vol. 6 – 1,229,131 copies 26. Attack on Titan Vol. 33 – 1,256,922 copies 25. Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, Vol. 22 – 1,340,233 copies 24. Jujutsu Kaisen Vol. 17 – 1,628,943 copies 23. Jujutsu Kaisen Vol. 5 – 1,688,854 copies 22. Jujutsu Kaisen Vol. 6 – 1,694,028 copies 21. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Official Fanbook: Kisatsutai Kenbunroku 2 – 1,700,316 copies 20. Jujutsu Kaisen Vol. 3 – 1,702,581 copies 19. Jujutsu Kaisen Vol. 4 – 1,705,266 copies 18. Jujutsu Kaisen Vol. 7 – 1,710,326 copies 17. Jujutsu Kaisen Vol. 2 – 1,732,361 copies 16. Jujutsu Kaisen Vol. 11 – 1,748,084 copies 15. Jujutsu Kaisen Vol. 10 – 1,749,558 copies 14. Jujutsu Kaisen Vol. 12 – 1,759,287 copies 13. Jujutsu Kaisen Vol. 1 – 1,765,995 copies 12. Jujutsu Kaisen Vol. 8 – 1,770,228 copies 11. Jujutsu Kaisen Vol. 9 – 1,772,331 copies 10. Jujutsu Kaisen Vol. 13 – 1,772,617 copies 9. One Piece Vol. 100 – 1,839,886 copies 8. One Piece Vol. 99 – 1,863,574 copies 7. Jujutsu Kaisen 0: Tokyo Toritsu Jujutsu Koutou Senmon Gakkou – 1,930,831 copies 6. One Piece Vol 98 – 2,018,042 copies 5. Jujutsu Kaisen Vol. 16 – 2,098,087 copies 4. Jujutsu Kaisen Vol. 15 – 2,306,950 copies 3. Jujutsu Kaisen Vol. 14 – 2,312,250 copies 2. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Gaiden – 2,374,621 copies 1. Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Vol. 23 – 5,171,440 copies

Obviously, Jujutsu Kaisen released more new volumes this year, which is why it took up more real estate in the charts than Demon Slayer, which has ended its run.

And here are the top five selling manga totals:

5. My Hero Academia – 7,020,361 copies 4. Attack on Titan – 7,332,398 copies 3. Tokyo Revengers – 24,981,486 copies 2. Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – 29,511,021 copies 1. Jujutsu Kaisen – 30,917,746 copies

Via Comic Book, the rest of the top ten charts were rounded out by One Piece at 7 million copies sold, Chainsaw Man at 5.2 million, Spy x Family at 4.9 million, Kingdom at 4.6 million and Haikyu!! at 4.3 million.